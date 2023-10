Rom erlebt heißesten Oktober seit 1846 - in Vorarlberg rückt der Herbst näher

Während im italienischen Rom am Montag noch eine Temperatur von 33 Grad erreicht wurde, muss sich Vorarlberg Ende Woche von der spätsommerlichen Wärme verabschieden.

Afrikanisches Hoch über Mittelmeerraum

Die ungewöhnlich warmen Temperaturen sind auf ein afrikanisches Hoch zurückzuführen, das sich auf den ganzen Mittelmeerraum ausgedehnt hat. Von den sommerlichen Temperaturen profitiert der Tourismus in der 3,5-Millionen-Einwohner-Stadt. Der Lido von Ostia, der Hausstrand der Römer, war am Wochenende voll. Touristen in T-Shirts und Sandalen waren im Stadtzentrum zu beobachten.

Vorarlberg verabschiedet sich vom Spätsommer

Herbstliche Aussichten für Vorarlberg

Das Wetter der nächsten Tage

Am Donnerstag weiter keine Änderung, der Hochdruckeinfluss geht in die Verlängerung. Frühnebelfelder lösen sich auf. Viel Sonne und nur dünne Schleierwolken prägen den Tag. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus West. Weiterhin ungewöhnlich mild bis ins Hochgebirge hinauf. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad, die Höchstwerte bei 20 bis 25 Grad.

Der Samstag startet voraussichtlich föhnig und warm. Am Vormittag ist es sehr sonnig, aufziehende Wolkenfelder am Nachmittag drängen die Sonne in den Hintergrund. Starker Föhn ist im Montafon und im Bregenzerwald zu spüren. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 14, föhnbedingt teilweise am Morgen schon um 18 Grad, die Höchstwerte bei föhnigen 18 bis 24 Grad.