„Rollis“ zogen Bilanz

Der Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg blickte bei seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung zufrieden zurück und hoffnungsvoll nach vorne.

Altach . Über 30 Vereinsmitglieder folgten vergangene Woche der Einladung von Obmann Jürgen Egle zur Jahreshauptversammlung des RC ENJO Vorarlberg in das Gasthaus Hirschen nach Altach.

Obwohl die vergangenen beiden Vereinsjahre ganz im Zeichen der Pandemie standen, konnte Obmann Jürgen Egle in seinem Bericht von sportlichen Erfolgen in der Vergangenheit berichten und mit dem Ausblick auf 2022 auch die Wiederaufnahme des Regelbetriebs in Aussicht stellen. Dazu konnte die Lichtblicke Veranstaltung im Dezember, sowie das internationale Basketballturnier des RC ENJO Vorarlberg im kommenden Frühjahr bereits im Veranstaltungskalender fixiert werden.