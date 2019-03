Rollis laden zur großen Party nach Altach

Bereits zum 42. Mal steigt am kommenden Wochenende das traditionelle Rollstuhlbasketball-Turnier in Altach.

Altach . War die Veranstaltung zu ihren Anfängen in den 70er und 80er Jahren noch eine reine sportliche Angelegenheit, gehört das Rollstuhlbasketball-Turnier mittlerweile schon seit Jahren zu einem der großen gesellschaftlichen Events im Lande. Auch in diesem Jahr wartet neben sehenswertem Rollstuhlbasketball ein dreitägiges Fest mit einem großartigen Rahmenprogramm.

Auftakt ins Wochenende im Altacher KOM ist am Freitag ab 18 Uhr mit den Start des Rollstuhlbasketball-Turnieres – acht Teams aus drei Nationen werden in hochklassigen Spielen den Turniersieg ausspielen. Am Abend steigt das steirische Weinfest mit Livemusik und zahlreichen Schmankerln.

Am Samstag geht das Basketballturnier über den ganzen Tag weiter und nach den Finalspielen am Abend wartet der beliebte Rollstuhlparallelslalom auf Vereine und Firmen. Anschließend startet der Festabend mit den „Lausern“ aus der Steiermark. Den Abschluss bildet dann ein verlängerter Frühschoppen am Sonntag. „Es freut mich sehr, dass wir dieses wahnsinns Programm anbieten können, ohne Eintritt zu verlagen. Das Event sollte also wirklich keiner verpassen“, lädt Organisator und RC ENJO Vorarlberg Ehrenpräsident Hubert Kilga alle nach Altach ein. MIMA