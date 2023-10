Rollis laden wieder zur großen Party nach Altach

Auch in diesem Jahr wartet in Altach wieder ein besonderes Wochenende voller Sport, Unterhaltung und Gemeinschaft

Auch in diesem Jahr wartet in Altach wieder ein besonderes Wochenende voller Sport, Unterhaltung und Gemeinschaft ©Michael Mäser

Bereits zum 44. Mal lädt der Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg am kommenden Wochenende zum traditionellen Rollstuhlbasketball-Turnier ins Altacher KOM.

Altach. Am kommenden Wochenende ist es endlich wieder soweit – das Rollstuhlsport-Event des Jahres steigt im Altacher KOM. Rollstuhlsportler aus drei Nationen treffen sich zum beliebten Rollstuhlbasketball-Turnier und rundum das sportliche Event wartet auch in diesem Jahr wieder ein Programm der Spitzenklasse.

Vorgelebter Teamgeist und spürbare Freude

Start des Rollstuhlsport-Event des Jahres ist bereits am Samstagmorgen mit den ersten Spielen des Basketballturniers. Neben dem Gastgeberteam des RC ENJO Vorarlberg und Titelverteidiger RC St. Gallen sind in diesem Jahr der TSV Ellwangen, die Baskets Salzburg, sowie die Züri Highland Bulls und der RBB München zu Gast in Altach. In der Turnhalle der Mittelschule kämpfen die Sportler dabei um Körbe und Punkte. „Sehenswerte Leistungen, vorgelebter Teamgeist und spürbare Freude am gemeinsamen Sport erwartet die Besucher den ganzen Tag und besonders im großen Finale um 17 Uhr“, lädt RCV-Obmann Jürgen Egle zum anfeuern ein.

Festabend und Familienfest

Vor der Siegerehrung des Basketballturniers steigt in der Turnhalle noch der beliebte Rollstuhl-Parallelslalom für Prominente, Firmen, Vereine und Freunde. Beim anschließenden Festabend wartet im Veranstaltungssaal beste Stimmung mit dem „Wälder Echo“ und eine große Tombola mit tollen Preisen. Die große Bar sorgt dazu für coole Drinks und heißen Sound von „DJ Werner Beinhart“. Abgeschlossen wird das Wochenende am Sonntag mit einem Frühschoppen mit dem Kinderchor „Frechdax“ und den „MuVukanten“. Dazu steigt ein großes Familienfest mit Clown Pompo, Kinderschminken, Kutschenfahrten, Hüpfburg und vielem mehr. „Der Eintritt ist an allen Tagen frei und natürlich ist während der ganzen Zeit für das leibliche Wohl bestens gesorgt“, freut sich Jürgen Egle auf zahlreiche Besucher in Altach.

