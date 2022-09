Rollis feierten fulminantes Wochenende

Auch in diesem Jahr gab es beim traditionellen Rollstuhlbasketball-Turnier in Altach wieder tolle sportliche Leistungen und gesellschaftliche Höhepunkte.

Sportlich startete das Wochenende mit dem traditionellen Rollstuhlbasketball-Turnier, bei dem acht Teams aus drei Nationen um die Körbe spielten. Nach den Gruppenspielen ging es am Samstag Nachmittag in die Platzierungsrunde und im kleinen Finale musste sich das Gastgeberteam des RC ENJO Vorarlberg in einem tollen Spiel dem Titelverteidiger aus Salzburg geschlagen geben. Spannend verlief auch das Finale zwischen den Rolling Rebels aus St. Gallen und den „Rollis“ aus Ulm. Am Ende konnten sich dann allerdings die Gäste aus der Schweiz durchsetzen und sicherten sich den diesjährigen Siegerpokal.

Auch abseits der Sporthalle war das Wochenende mit einem fulminanten Rahmenprogramm „vollgepackt“. Bereits am Freitag Abend gab es in der gemütlichen Weinlaube das steirische Weinfest mit Live-Musik, Brettl-Jausen und feinen Weinen. Am Samstag kurvten beim beliebten Rollstuhl-Parallelslalom zahlreiche Vereine und Firmen im Rollstuhl durch den Slalom und in einem spannenden Finale sicherte sich am Ende das Team von Brändle Installationen den Wanderpokal der Firma Bentele Transporte.