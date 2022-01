Rollhockey-Verband hat über Fortsetzung entschieden

Die Meisterschaft im Rollhockey wird fortgesetzt.

Dornbirn. Das Zentralkomitee des Schweizerischen Rollhockeyverbandes hat am Freitag entschieden, den Ligabetrieb in allen Kategorien per 24. Jänner 2022 wieder aufzunehmen. Ausschlaggebend war die Erklärung des Bundesrates, trotz der hohen Fallzahlen keine Verschärfungen zu vollziehen. „Die Omikron-Variante stellt sich weniger schlimm als befürchtet heraus, die Kinder können geregelt zur Schule gehen und da die meisten Vereine ihre Teams als spielfähig gemeldet haben, war der Entscheid des SRHV klar“, erklärt Herbert Schrattner vom RHC Dornbirn.