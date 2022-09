Rollhockey spielerisch schnuppern

Beim Spielefest in Dornbirn kann man auch einmal in den Rollhockey-Sport schnuppern.

Der RHC Dornbirn lädt zum Spielefest in die Stadthalle.

Dornbirn. Diesen Samstag, den 17. September findet von 10.00 bis 17.00 Uhr das Dornbirner Spielefest statt. Das Spielefest mit über 400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie zahlreichen Mitwirkenden ist der jährliche Höhepunkt des Dornbirner Familiensommers und wird traditionell in der ersten Schulwoche veranstaltet.

Vom Stadtgarten rund um die inatura über die Begegnungszone Jahngasse bis hin zur Stadthalle und der Stadtbibliothek verwandelt sich Dornbirn in ein Paradies für Kinder und ihre Familien. Es gibt jede Menge zu entdecken, auszuprobieren und zum Selbermachen. Bei der größten Familienveranstaltung in ganz Vorarlberg freuen sich natürlich auch die „Rollhockeyaner“, ihre Sportart in eigener Heimstätte präsentieren zu dürfen.

Zusammen ausprobieren

In der Rollhockey-Halle können die Kinder u.a. Erfahrungen sammeln und bleibende Eindrücke mit nach Hause nehmen. So können Rollschuhe geliehen und mit Schläger sowie Ball erste Torabschlüsse versucht werden. „Es soll ein Tag für die ganze Familie sein, ein Tag an dem auch Erwachsene mitspielen dürfen und ganz bewusst Zeit für gemeinsames Spielen und Erleben mit ihren Kindern mitbringen“, betont Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn. Neben dem großen Spielefest-Gewinnspiel mit attraktiven Preisen gibt es zusätzlich auch beim Rollhockey eine Verlosung.

„Nutzt am Samstag die Gelegenheit, all euren Freunden sowie Verwandten den Verein RHC Dornbirn vorzustellen und den Rollhockeysport näher zu bringen. Kommt vorbei und helft uns, noch ein paar Kinder für unseren tollen Sport zu begeistern“, so Schrattner. Die Teilnahme an allen Spielstationen sind natürlich kostenlos und finden bei jeder Witterung statt. (cth)

Dornbirner Spielefest

Samstag, 17. September 2022

10.00 bis 17.00 Uhr, inatura, Stadthalle

Weitere Informationen, Lageplan, Programm, … zum Spielefest unter:

dornbirn.at/spielefest