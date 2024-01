Rollhockey-Spektakel in Stadthalle

Der RHC Dornbirn richtet erstmals den Schweizer Cup Final Four aus.

Dornbirn. In einem historischen Schritt wird der RHC Dornbirn in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Rollhockeyverband (SRHV) erstmalig in der Vereinsgeschichte den Schweizer Cup-Bewerb Final Four 2024 in der Stadthalle austragen. Die Entscheidung, den Austragungsort für den prestigeträchtigen Cup nach Dornbirn zu vergeben, erfolgte durch das Zentralkomitee des SRHV nach sorgfältiger Evaluierung der eingegangenen Bewerbungen.

Zwölf Teams werden am Samstag, 23. und Sonntag, 24. März bei diesem großen Event um drei begehrte Cup-Titel kämpfen. „Neben dem Schweizer Cup-Champion der Herren und Damen wird auch der Gewinner im Liga-Cup ermittelt. Die Cup-Halbfinalspiele finden ganztags am Samstag statt, gefolgt vom großen Cup-Finale am Sonntag, bei dem die Sieger mit gebührenden Siegerehrungen gekürt werden“, erklärt Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn. Und weiter: „Die Freude und der Stolz als Veranstalter dieses großartige Event ausrichten zu dürfen, sind groß!“