Rollhockey-Nachwuchs in Spiellaune

Die U9 des RHC Dornbirn absolvierte ein Freundschaftsturnier.

Dornbirn. Vergangene Woche luden die U9-Junioren noch zu einem Freundschaftsturnier in die Dornbirner Stadthalle. „Nachdem zwei Tage zuvor noch alles klar war, erreichte uns kurzfristig am Vorabend eine weniger erfreuliche Nachricht vom Schweizer Verband, die den gesamten Junioren Meisterschaftsbetrieb (U9 bis U17) bis 2. April auf Eis legt. Nach Rücksprache mit dem TK Präsident Urs Gmür bekamen wir aber grünes Licht für die Durchführung des Turniers“, so Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn.