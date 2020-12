Roll-Ups fürs Home Office: Ruckzuck aufgeräumt für Videokonferenzen

Um im Home Office bei Videokonferenzen immer ein aufgeräumtes Zimmer zu haben, hat Anna Delia D’Errico Roll-Up Lösungen erfunden.

Folgende Situation dürfte fast jeder in Coronazeiten aus dem Home Office kennen: Die Videokonferenz beginnt bald und man hat wieder einmal keine Zeit zum Aufräumen. Was tun? Anna Delia D’Errico aus Lauterach ist Gestalterin und Grafikerin. Mit ihrer "Bohemian Tapestry" hat sie sich genau für dieses Dilemma Roll-Up Lösungen einfallen lassen. Diese sind ruckzuck aufgestellt und sorgen nicht nur für einen schönen Hintergrund, sondern auch für mehr Privatsphäre.

Wohnzimmer, Blüten und Co.

Die Vorarlberger Grafikerin bietet verschiedenste vorgefertigte Roll-Ups in drei unterschiedlichen Größen an - egal ob im Wohnzimmer-Design, mit pinker Blütenpracht oder aber in edler Tapeten-Optik. Anna Delia D’Errico gestaltet übrigens auch gerne Roll-Up-Designs ganz nach Kundenwunsch. Wer Interesse hat, kann sich einfach über die Kontakdaten auf ihrer Website bei ihr melden. Die Roll-Ups werden dann direkt nach Hause ins Home Office geliefert und können schon beim nächsten Videocall zum Einsatz kommen.