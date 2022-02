Roland Haas – Finissage und Vortrag

Bludenz. In Kooperation mit dem Kulturbüro Bludenz hat der Künstler Roland Haas die Ausstellung „Roland Haas – dann und jetzt“ im Rathaus Bludenz realisiert.

Von 19. Jänner bis 8. März können Interessierte einen Einblick in das vielseitige Schaffen des gebürtigen Bludenzers gewinnen. Am 8. März endet die Ausstellung mit der Finissage und einem Abschlussvortrag des Künstlers.

Rund 40 Jahre nach seiner allerersten Ausstellung im Rathaus Bludenz – damals als 22-jähriger Student an der Akademie der Künste in Wien – hat Roland Haas seine Einzelausstellung „Roland Haas – dann und jetzt“ erneut im Bludenzer Rathaus präsentiert. Die Ausstellung konnte dank der Unterstützung der Sparkasse Bludenz umgesetzt werden und ist noch bis zum 8. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.

Der Künstler zeigt einen Querschnitt seiner klassischen und experimentellen Aquarell- und Acrylmalerei der letzten Jahre. Dabei bilden teils abstrakte, teils gegenständliche Darstellungen von schroffen, oft menschenleeren Fels- und Gebirgslandschaften, von Hochgebirgsbaustellen, die wie Fremdlinge in der unberührten Natur wirken, sowie Portraits von Schneekanonen einen abwechslungsreichen Bilderkanon.

In seinem Abschlussvortrag am 8. März um 19 Uhr erzählt Roland Haas vom Beginn seiner künstlerischen Laufbahn und den vielfachen Bezügen zu seiner Geburtsstadt Bludenz sowie seiner weiteren Entwicklung. Er gibt Einblick in sein vielfältiges Schaffen als künstlerischer Leiter und Kurator des Kunstforums Montafon, als Organisator der SilvrettAteliers und als Reisender.