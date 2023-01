Roland Düringers "Regenerationsabend 2.0"

Der Kabarettist erinnerte sich dabei nach dreißig Jahre an einen ungeschriebenen Text von damals, erzählte die "Gschichtln" vom Heiligen Abend in Favoriten, von einem Motorradrennen im Wienerwald, von einem am Glatteis tanzenden Jeep und wie er als Sohn eines Burgtheater-Garderobiers unter die Fittiche von Herwig Seeböck kam, der ihn zuerst zum Motocrosssport und dann auf die Bühne brachte. Düringer über seine vergangenen Projekte: "Wir sind an einem Punkt, wo nichts mehr zu tun ist. Das, was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt." Und mit Blick auf sein neues Programm: "Jetzt erzähle ich eben wieder Geschichten." Auf den Programmnamen kam er übrigens dank Hermann Maier. "Hermann fragte mich einmal vor einem Interview, ob es mich störe, wenn er während unseres Gesprächs auf einen Ergometer regeneriert. Das nahm ich mir zum Vorbild und regeneriere meinerseite auf der Bühne."