Roland Düringer kommt ins Freudenhaus

Mit Africa Twinis gastiert wieder hochkarätiges Kabarett nach Lustenau.

Lustenau. Das Caravan-Team rund um Roman Zöhrer und Lisa Marie Berkmann verspricht am Mittwoch einen Abend „zum Lachen und Nachdenken“. Das neue und mittlerweile 13. Solokabarett-Programm von Roland Düringer stellt gleichzeitig wohl auch einen Bruch mit dem Altbekannten dar: in „Africa Twinis“ baut Düringer voll auf seine große Erzählkunst und sein schauspielerisches Können. Begleitet von einer Vielzahl an Geräuscheinspielungen fühlt man sich beinahe wie in einem Hörspiel, das Politische bleibt aber außen vor.