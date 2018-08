Rohstoff mit Charakter

Holz hat Thomas Klocker (55) aus Schwarzach immer schon fasziniert. Mit 48 Jahren orientierte er sich beruflich neu.

Bereits während seiner schulischen Laufbahn hatte er an der HTL im Rahmen seiner Ausbildung erste Erfahrungen mit dem Drechseln gesammelt. Diese wollte er nun vertiefen. Im Jahr 2009 kaufte sich der dreifache Familienvater also eine kleine Drechselmaschine und verbrachte unzählige Stunden, manchmal sogar die halbe Nacht damit, sich selbst in die Materie einzuarbeiten im sprichwörtlichen Sinne. Zunächst versuchte er sich an einfachen Stücken, die Ergebnisse wurden immer besser, die Freude an der Arbeit wuchs mit. 2011 legte der Autodidakt die Fachprüfung ab und suchte um ein Gewerbe an. So kam es, dass Thomas Klocker mit 48 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit tat. „Ich dachte mir – entweder jetzt oder nie. Wenn ich es nicht ausprobiere, dann vergebe ich vielleicht die Chance auf einen beruflichen Neustart.“