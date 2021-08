Rohrbachstraße wird sicherer gestaltet

In einer ersten Etappe werden Maßnahmen an der Kreuzung mit der Kernstockstraße umgesetzt.

Dornbirn. Die Rohrbachstraße ist eine viel befahrene Straße – nicht nur von den „Rohrbächlern“, sondern auch von Durchfahrenden. Viele nutzen die Straße als „Schleichweg“ vom Bregenzerwald in Richtung Höchst. Zudem wird sie von Fußgängern und Radfahrern stark frequentiert und von zahlreichen Kindern als Schulweg genutzt. „Es gibt keine aktuellen Zahlen, da die Zählungen noch laufen. Offensichtlich ist jedoch, dass die Rohrbachstraße nicht nur zur Erschließung des Wohnbezirks Rohrbach genutzt wird“, sagt Vizebürgermeister und Tiefbaustadtrat Markus Fäßler. Um die Rohrbachstraße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu gestalten sind an verschiedenen neuralgischen Punkten bauliche Maßnahmen geplant.

Erste gestalterische Maßnahmen werden an der Kreuzung der Rohrbachstraße mit der Kernstockstraße umgesetzt. „Die Fahrbahn wird im Bereich der Kreuzung angehoben und in einem hellen Farbton eingefärbt. Die Anhebung der Fahrbahn wird den Verkehr in diesem Bereich einbremsen. Der farbliche Kontrast soll für erhöhte Aufmerksamkeit und zusätzliche Sicherheit sorgen“, erklärt Markus Fäßler. Die Kreuzung wird dabei nicht als Begegnungszone gestaltet – auch die Zebrastreifen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aufgemalt.