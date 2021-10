Rohrbachstraße bis Samstagfrüh gesperrt

Aufgrund einer Baustelle bleibt die Rohrbacherstraße noch bis Samstag in der Früh auf der Höhe des Sparmarkts gesperrt.

Am Donnerstag erfolgten die Asphalt-Fräsarbeiten im Kreuzungsbereich mit der Kernstockstraße, damit am Freitag der neue Deckbelag aufgebracht werden kann. Davor wurden teilweise Leitungen erneuert, neue Randsteine gesetzt und auf dem Parkplatz von Spar der Unterbau für eine neue, unterirdische Müllsammelstelle eingebaut.

Sicherer Bereich für alle Verkehrsteilnehmer

Ziel der Neugestaltung ist es unter anderem, die Kreuzung sicherer zu machen und den Straßenraum für alle Verkehrsteilnehmer besser zu integrieren. Ähnliche Gestaltungen sind in den kommenden Jahren auch auf anderen Abschnitten der stark befahrenen Rohrbachstraße geplant. "Damit wird dieser Bereich für alle Verkehrsteilnehmer attraktiver und vor allem sicherer", berichtet Bürgermeister Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. "Das 'Miteinander' aller Verkehrsteilnehmer ist eines der Grundprinzipien im Dornbirner Verkehrskonzept. Mit einer darauf abgestimmten Gestaltung der öffentlichen Flächen können wir ein gutes und vor allem sicheres Zusammenspiel und Miteinander unterstützen", ergänzt Stadtplanungsstadtrat Julian Fässler.

Frei befahrbar ab Samstag

Ab Samstag werden die Rohrbachstraße und die Kernstockstraße wieder frei befahrbar sein. Beim Blumengeschäft Lenz wird der Einkauf von Pflanzen und Grabschmuck deshalb wieder uneingeschränkt möglich sein. Restarbeiten werden nach Allerheiligen durchgeführt; unter anderem auch die Gestaltung des gegenüberliegenden Parkplatzes und der unterirdischen Müllsammelstelle. Diese wird übrigens eine deutlich höhere Kapazität haben, als herkömmliche Sammelstellen. In den kommenden Jahren ist geplant, weitere Sammelstellen auf diese Weise umzugestalten und damit auch sauberer zu halten.

Was bedeutet die Integration von Verkehrsflächen?

Kraftfahrzeuge, öffentlicher Verkehr, Radfahrer und Fußgänger: sie alle bewegen sich auf den öffentlichen Verkehrsflächen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlichem Platzbedarf. Gerade bei Straßen, die durch eng erschlossene Wohngebiete führen, ist der Anteil an Fußgängern und Radfahrern höher; entsprechend sollten auch die Straßenräume so gestaltet sein, dass die Gleichberechtigung entsprechend den Verkehrsregeln auch sichtbar und spürbar wird.

"Im Kreuzungsbereich der Rohrbachstraße mit der Kernstockstraße erfolgt dies mit der Anhebung der Fahrbahn und einer einheitlichen Farbe. So wird dieser stark frequentierte Bereich optisch als Platz wahrgenommen und die Achtsamkeit erhöht", berichtet Tiefbaustadtrat Markus Fässler. Die mit einem Lebensmittelmarkt an der Kreuzung angesiedelte Firma Spar beteiligt sich mit einem Drittel der Kosten an diesem Projekt.