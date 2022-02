„Zuhören – eine Geschichte nur für dich!“ fand diesmal mit Reinhard Schatzmann statt.

Dornbirn. „Ich bin so froh, dass euer Direktor endlich in Pension ist und jetzt im Team der Bücherei Rohrbach ist“, begrüßte Büchereileiterin Angelika Ibele die Kinder bei der Vorlesestunde mit Rainhard Schatzmann. Alternierend mit Christine von der Thannen, die für jüngere Kinder vorliest, wird der ehemalige Volksschuldirektor einmal im Monat eine literarische Stunde für Kinder ab acht Jahren gestalten. „Rohrbach wird das Zentrum des Lesens“, freute sich Angelika Ibele.

Zur Premiere hatte sich Reinhard Schatzmann die diebische Familie von Stibitz von Anders Sparring und Per Gustavsson ausgesucht. „Wenn aus Klauen Stibitzen wird, dann war Familie von Stibitz am Werk. Mir ist die Familie richtig ans Herz gewachsen“, meinte der Vorleser. Mit musikalischer Untermalung nahm Reinhard Schatzmann die Kinder mit in die Welt von Mama Fia, Papa Ede, der kleinen Kriminella und Ture, ihrem großem Bruder. Alle außer Ture lieben es, zu stibitzen – und ausgerechnet zu seinem Geburtstag möchte die Familie für ihn einen Riesen-Lolli klauen. Sie graben einen Tunnel und landen überall, außer in „Jettes netter Zuckerecke“. „Ob es ihnen gelingt den Lolli zu stibitzen oder ob Ture ihn doch noch auf ehrlichem Weg bekommt, erfahrt ihr, wenn ihr das Buch in der Bücherei ausleiht und zu Ende lest“, meinte Reinhard Schatzmann. Als Belohnung für das aufmerksame Zuhören und fleißige Mitraten bekamen die Kinder einen Lolli und ein Fehlerbild, das sie beim nächsten Mal mitbringen können.