Rohrbach-Challenge fiel zugunsten der Rohrbacher aus

In letzter Minute haben die Rohrbacher die Wette für sich entschieden.

Dornbirn. Spannend bis zur letzten Minute entwickelte sich die Rohrbach-Challenge, mit der Pfarrer Dominik Toplek, Gemeindeleiter Alfons Meindl und Zivildiener Florian Landl die Rohrbacher herausforderten. Das Trio von der Pfarre St. Christoph war überzeugt, dass die Wette: 200 Säcke mit Altkleidern in zwei Tagen zu füllen und diese am Kirchplatz abzugeben, nur schwer erfüllbar war. Die Zeitvorgabe war knapp bemessen – von Freitag, 12 Uhr bis Sonntag, 12.30 Uhr. Die Latte für die Rohrbacher wurde damit sehr hochgelegt. Doch die Säcke auf dem Kirchplatz begannen sich langsam zu stapeln. Dazwischen gab es via WhatsApp laufen Informationen. Ein erster Stand am frühen Freitagabend: „13 Säcke sind da. Wir warten auf weitere“. Am Samstagmittag waren es dann knapp über 50. Eine letzte Sackmeldung traf am Samstagabend ein – immerhin waren es bis dorthin bereits um die 100. Somit galt es bis Sonntagmittag weitere 100 Säcke abzugeben. Ob das noch zu schaffen ist? Das war zu diesem Zeitpunkt für die meisten kaum vorstellbar.