Rohnerhaus mit erstem Offenen Sonntag im neuen Jahr

Lauterach. Noch fünf Monate und damit fünf Offene Sonntage bei freiem Eintritt ist im Privatmuseum „Kunst im Rohnerhaus“ in Lauterach die Schaulust über das weibliche Kunstschaffen der Gegenwart zu befriedigen. Die Kabinettausstellung im ersten Obergeschoss wird im Frühjahr wechseln.

Auf die Kabinettausstellung Köhnlein wird im Märt/April eine Schau über das Schaffen von Viktor Platonow folgen. Dem 1936 in Moskau geborenen Maler, Bildhauer und Restaurator hat es der Mensch und seine Symbolwelt angetan. Den Themen Mensch, Mythos und Mystisches begegnet er in abstrakt-symbolischem Expressionismus. In expressiver Farbigkeit löst er Körper und Raum kubistisch auf. Er bezieht sich in seinen Arbeiten auf das Göttliche, das Unendliche. Platonow machte 1963 seinen Abschluss an der Moskauer Lehranstalt für Angewandte Kunst und studierte von 1964 bis 1968 am Surikow-Institut der Akademie der Bildenden Künste, an der er von 1986 bis 1976 auch als Professor lehrte. Seit den 1980er Jahren lebt Platonow in Vorarlberg.