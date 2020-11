Rohbau bald abgeschlossen

Die Spieler und Freunde des FC Klostertal dürfen sich im kommenden Jahr über ein neues Clubheim freuen.

Mit einer Kampfmannschaft, fünf Nachwuchsmannschaften und einer Mädchenmannschaft beendete der FC Klostertal die Herbstrunde. „Die Kampfmannschaft konnte alle Spiele absolvieren und beendete die Herbstsaison auf dem zwölften Platz. Aufgrund des zweiten Lockdowns wäre im Nachwuchs noch ein Spiel offen gewesen“, erklärt Obmann Florian Seher. Nach der Coronapause hofft Florian Seher mit dem Hallentraining der Mannschaften – unter Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen, beginnen zu können, bevor dann die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde im Februar in Angriff genommen werden kann. Trainings im Februar unter freiem Himmel macht der bereits im Jahr 2004 installierte Kunstrasenplatz in Dalaas möglich. „Damals war das einer der ersten Kunstrasenplätze in Vorarlberg. Da alle Mannschaften auf einem Platz trainieren, würde das ein normaler Rasenplatz gar nicht aushalten. Während des vergangenen Sommers konnten wir auch auf dem Fußballplatz in Innerbraz trainieren“, so Seher.

Während die Fußballspieler in den nächsten Monaten kürzertreten, wird an ihrem neuen Clubheim mit Volldruck gearbeitet. „Aufgrund verschiedener Adaptierungen und des ersten Lockdowns im März verzögerte sich der Baubeginn. Aber nun ist alles am Laufen und wir freuen uns auf ein modernes neues Zuhause“, zeigt Florian Seher seine Vorfreude. Die Klostertaler Fußballer haben mit Aus- und Aufräumen, sowie der Entsorgung schon viel Eigenleistung erbracht. Im August fuhr der große Bagger auf, um das in die Jahre gekommene Clubheim dem Erdboden gleich zu machen. Im Moment wird am oberen Stockwerk gebaut, der Rohbau soll Ende November fertiggestellt werden. Wenn im Dezember die Fenster eingebaut und der Baukörper mit dem Dach zugedeckt wird, kann der Innenausbau beginnen. „Ziel ist, dass wir während der Frühjahrssaison die Garderoben nützen können. Im Sommer 2021 soll das neue Clubheim fertig sein“, so Seher. In Ausrichtung und Position orientiert sich das neue Clubhaus an den bestehenden Tribünenstufen. Im Gebäude sind vier Mannschaftsumkleideräume geplant. Zwei der Mannschaftsumkleideräume, die Gangflächen, ein separates WC und Duschräume, ein Abstellraum für Dressen und Bälle, sowie ein Raum für die Warmwasserbereitung sind über eine externe Treppe im Untergeschoss begehbar.