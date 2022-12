Roh und wild – das waren die ersten Rauhnächte in der Remise

Bludenz. Mitreißende Musik von Nah und Fern – die erste Auflage der Rauhnächte konnte sich diese Woche über regen Zuspruch freuen.

Heuer veranstaltete der Adapter Verein in Kooperation mit dem Bludenzer Kulturbüro erstmals ein neues Musikfestival in der Remise. Am Dienstag, 27. und am Mittwoch, 28. Dezember, trafen sich eine Schweizer, eine Tiroler und drei Vorarlberger Musikkapellen zwischen Weihnachten und Neujahr in der Bludenzer Mitte.