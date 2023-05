Röthner Schüler pflanzten klimafitten Wald

In Röthis wurde das Augebiet an der Frutz mit neuen Bäumen und Sträuchern aufgeforstet.

Röthis. In den vergangenen Jahren mussten im Auwald und am Frutzdamm in Röthis zahlreiche Eschen und Fichten, vor allem wegen einer Pilzerkrankungen, gerodet werden. Die dadurch entstandenen freien Flächen wurden nun neu bepflanzt.