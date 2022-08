Röthner Pfarre mit weiterer Baustelle

Während die Restaurierung am Pfarrhof in Kürze abgeschlossen wird, wartet bei der Pfarrkirche eine neue Baustelle.

Röthis . Im Februar des vergangenen Jahres starteten die Sanierungsarbeiten am Röthner Pfarrhof. Mit einer Sanierung konnte der Gebäudekomplex den veränderten Erfordernissen gerecht werden mit Schulbeginn sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Nachdem im vergangenen Jahr die Sanierungsarbeiten im Innenbereich weitgehend abgeschlossen werden konnten und auch die Räumlichkeiten wieder bezogen wurden, standen in diesem Jahr die Arbeiten im Außenbereich und an der Fassade an. Dazu wurde auch eine neue Treppe, sowie eine Rampe errichtet und sollen künftig den Zugang zum Pfarrheim erleichten. „Derzeit laufen noch die letzten Arbeiten zur Platzgestaltung zwischen Pfarrhof und Pfarrheim sowie die Außenarbeiten, welche aber mit Schulbeginn abgeschlossen sein sollten“, erklärt dazu Norbert Mähr vom Pfarrkirchenrat.