Röthner Kanalsanierung voll im Gange

Auch die Sanierung von Abwasserkanälen startet in den kommenden Wochen.

Röthis. Seit mittlerweile über vier Jahren wird in Röthis an der Sanierung des Kanalsystems gearbeitet und in diesem Jahr wird seit Februar an der Erneuerung der Wasserleitungen und der Hausanschlüsse im Voralsweg gearbeitet.

Verlegung neuer Wasserleitungen

Mitte Februar starteten die Arbeiten für die diesjährige Etappe der Sanierung des Röthner Kanalsystems. In den vergangenen Wochen wurden dazu die Wasserleitungen und die Hausanschlüsse im Voralsweg erneuert und in den kommenden Wochen werden die neuen Wasserleitungen in der Walgaustraße (vom Voralsweg bis zum Römerweg) und im Römerweg neu verlegt. „Die Kosten für die Baumeister- und Installationsarbeiten belaufen sich dabei auf exakt 1 Million Euro und konnten an heimische Unternehmen vergeben werden“, erklärt dazu Bürgermeister Roman Kopf.

Keine Grabungsarbeiten erforderlich