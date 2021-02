Röthner Kanalsanierung geht in die nächste Etappe

In dieser Woche starteten die Arbeiten für den nächsten Sanierungsabschnitt am Kanalsystem von Röthis.

Röthis. Seit mittlerweile über vier Jahren wird in Röthis an der Sanierung des Kanalsystems gearbeitet und ältere Wasserleitungen saniert und erneuert. Auch in diesem Jahr sind wieder rund 1,1 Millionen Euro im Voranschlag für die Arbeiten für diese wichtigen Infrastrukturprojekte vorgesehen.