RÃ¶thner Gemeindeverwaltung bleibt handlungsfÃ¤hig

Bürgermeister Roman Kopf informiert die Bevölkerung zur aktuellen Lage im Gemeindeamt und zum Thema Nachbarschaftshilfe.

Die von Bund und Land beschlossenen Maßnahmen, mit denen die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamt werden soll, werden auch in Röthis und in der Region Vorderland umgesetzt. „Wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass Service, Betreuung, Versorgung und Entsorgung von den aktuellen Entwicklungen nicht betroffen sind. Die Gemeindeverwaltung ist weiterhin handlungsfähig. Im Interesse aller müssen wir aber erhebliche Einschränkungen im Parteienverkehr vornehmen“, bittet Bürgermeister Roman Kopf die Bevölkerung ihre Fragen und Anliegen ab sofort zunächst schriftlich, telefonisch (05522/45325) oder per E-Mail (buergerservice@roethis.at) vorzubringen und nicht persönlich das Gemeindeamt aufzusuchen. Ist ein persönliches Erscheinen im Gemeindeamt unerlässlich, so ist dies nach vorheriger Vereinbarung möglich.