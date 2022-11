Röthner Feuerwehr beendete Probenjahr

Mit der traditionellen Abschlussübung beendete auch die Feuerwehr Röthis das diesjährige Probenjahr.

Röthis. Die diesjährige Abschlussübung der Feuerwehr Röthis fand in der Volksschule statt und war nicht nur für die Einsatzkräfte lehrreich. Auch die Schüler und Lehrpersonen bekamen so einen Einblick, was im Ernstfall zu tun ist.