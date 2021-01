Röthis wächst weiter

Aktuell leben 2.168 Personen in der Vorderlandgemeinde.

Gab es in Röthis zwischen den Jahren 2002 und 2015 eine Bevölkerungsabnahme, welche vor allem auf die negative Wanderungsbilanz zurückzuführen ist, hat die Einwohnerzahl in der Vorderlandgemeinde in den vergangenen Jahren wieder leicht zugenommen. Mit rund 2,74 Quadratkilometern Fläche ist Röthis zwar die drittkleinste Gemeinde in Vorarlberg – mit einem neuen Bauplan konnten die Gemeindeverantwortlichen aber auf die zunehmende Knappheit an Grund und Boden reagieren und so konnte Anfang 2019 erstmals die 2000er Marke bei der Einwohnerzahl geknackt werden.

Ein Grund für die negative Bevölkerungsentwicklung Anfang des Jahrtausends war auch der fehlende Wohnraum. Durch die realisierten Wohnbauprojekte der letzten Jahre konnte dieser Trend allerdings gedreht werden und so haben derzeit 2.168 Personen ihren Hauptwohnsitz in Röthis gemeldet – zudem haben 132 weitere Personen einen Nebenwohnsitz angemeldet. Somit ergab sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Einwohnerzahl um 63 Personen, wobei 2020 23 Geburten und 22 Sterbefälle in Röthis zu verzeichnen waren. Am beliebtesten ist die Vorderlandgemeinde dabei bei den Bewohnern in der Altersstruktur zwischen 26 und 60 Jahre, wo 1.168 Personen in Röthis leben. „Gerade jungen Leuten, die bisher abgewandert sind, konnten wir in den letzten Jahren einige Möglichkeiten für leistbares Wohnen in Röthis anbieten“, sieht Bürgermeister Roman Kopf einen weiteren Grund für die Zunahme der Einwohner in den letzten Jahren. MIMA