Röthis stellt Weichen für neuen Bürgermeister

Bürgermeister Roman Kopf wird im kommenden Jahr sein Amt an Thomas Bachmann übergeben.

Dabei kann laut Gemeindegesetz eine Nachwahl für den Bürgermeister, der auf sein Amt verzichtet, für den restlichen Teil der Funktionsperiode durch die Gemeindevertretung nach Ablauf von drei Jahren der laufenden Funktionsperiode erfolgen. Somit wird Roman Kopf sein Amt im Herbst des kommenden Jahres an seinen Nachfolger übergeben. „Die frühe Weichenstellung ermöglicht eine fundierte Einarbeitung und einen reibungslosen Übergang“, so Kopf. Dazu wurden in der Gemeindelist Röthis in den letzten Monaten zahlreiche Gespräche über eine mögliche Nachfolge geführt und die Suche konnte beendet werden, nachdem sich mit Thomas Bachmann ein Wunschkandidat bereit erklärt hat, sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen.