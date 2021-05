Röthis schließt die Bücher für 2020

Trotz der Coronakrise konnte die Gemeinde Röthis das Jahr 2020 mit einem respektablen Ergebnis abschließen.

Röthis. Dabei weißt der Ergebnishaushalt für die Gemeinde Röthis für das Jahr 2020 Erträge von 5.389.912,16 Euro und Aufwendungen von 4.931.997,91 Euro auf, womit sich auch eine Zuführung zur Haushaltsausgleichsrücklage von 458.244,25 Euro ergibt. Ausschlaggebend für dieses positive Ergebnis dabei auch, dass im vergangenen Jahr ein Darlehen von einer Million Euro aufgenommen wurde und ein Teil der Abrechnungen für die im Jahre 2020 umgesetzten Kanal- und Wasserleitungsprojekte erst 2021 erfolgen. „Trotz aller Umstände und auch in Anbetracht der negativen Auswirkungen der Coronakrise ist der Rechnungsabschluss 2020 immer noch ein respektables Ergebnis“, so Bürgermeister Roman Kopf in einer ersten Bilanz.