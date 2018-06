Röthis präsentiert seine Bilanz von 2017

Die Gemeindevertretung von Röthis hat in ihrer letzten Sitzung einstimmig den Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 beschlossen.

Die größten Posten beim Rechnungsabschluss 2017 auf der Ausgabenseite liegen dabei auch in Röthis im Beitrag an den Sozialfonds mit 637.785 Euro, dem Beitrag an den Spitalfonds mit 388.905 Euro und der Landesumlage mit 283.325 Euro. Dazu wurde im vergangenen Jahr aber auch einiges in die Wasserversorgung investiert und für Rohrnetzerneuerungen, Instandhaltungen, den Wasserverband und dergleichen rund 364.537,01 Euro aufgewendet. 51.376,29 Euro wurden für den Ausbau und Instandsetzung von Gemeindestraßen verwendet und für die Frutzkonkurrenz hat die Gemeinde Röthis 76.077,82 Euro beigesteuert. „Da geplante und getätigte Investitionen in Höhe von 341.288 Euro im Bereich der Wasserleitungserneuerung erst 2018 abgerechnet werden, ergab sich im Rechnungsabschluss 2017 ein Überschuss von 360.765,69 Euro der der Haushaltsausgleichsrücklage zugeführt wurde“, so Bürgermeister Roman Kopf erfreut.