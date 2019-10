Röthis: Polizei sucht Helferin von verwirrter Jugendlichen

Das Landeskriminalamt bittet jene Frau, die der Jugendlichen in Röthis den Weg erklärte, sich als Zeugin zu melden.

In der Nacht zum Sonntag (20. Oktober) hielt sich eine 17-jährige Jugendliche in einer Diskothek im Industriegebiet Röthis auf. In den frühen Morgenstunden traf sie im Industriegebiet in verwirrtem Zustand auf eine Frau und fragte diese aufgrund ihrer Orientierungslosigkeit, wo sie sich befinden würde.