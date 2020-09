Röthis: Mann fährt frontal in Betonmauer - schwer verletzt

Am Sonntagabend wurde ein 44-jähriger Mann bei einem Unfall in Röthis schwer verletzt.

Der 44-jährige Pkw-Lenke fuhr um 17:10 Uhr auf der Walgaustraße in Röthis in Richtung Sulz. Auf Höhe der Abzweigung mit der Rautenastraße fuhr der Lenker aus bislang nicht bekanntem Grund geradeaus und prallte in weiterer Folge gegen eine Betonmauer. Der offensichtlich nicht angeschnallte Lenker zog sich schwere Verletzungen zu.