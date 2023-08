Röthis hat gegen Wals den ersten Regionalliga-Sieg im Visier

Neuling SC Röthis hofft auf den ersten Sieg in der Westliga

RÖTHIS. Ich bin guter Dinge, das wir die ersten drei Punkte vor eigenem Publikum einfahren werden. Um den Ligaerhalt zu erreichen müssen zuhause größtenteils die nötigen Zähler auf das Habenkonto gehen“, sagt SC Röthis Sportchef-Mitverantwortlicher Christoph Stückler (43). Gegen das Salzburger Team SV Wals/Grünau mit dem neuen Trainer Josef Bauer und den starken Offensivkräften Stefan Federer, Julian Feiser und Petrit Nika hoffen die Vorderländer auf drei Punkte und den ersten Torerfolg in der Drittklassigkeit. Trotz der 0:3-Niederlage in Bischofshofen hat Röthis phasenweise auch mit Spielwitz geglänzt. Jetzt will man mit spielerischen Mitteln, besonders mit den starken Mittelfeldspielern Christoph Domig (31), Julian Mair (29), Fabio Scheichl (19), Marcel Sohler (25) und Aaron Fontain (19) auf die Erfolgsstraße. Mit Kapitän Felix Schöch (31) und Oldie Mario Bolter (39) fehlen aber zwei Stützen aus der Dreier-Abwehrkette. Die letzten sechs von sieben Heimspielen hat Röthis zu Null gewinnen können und die Heimstärke ist der große Pluspunkt der Vorderländer. Als Torgarant soll Arbnor Rexhaj (24) den Röthnern zum Jubel verhelfen.