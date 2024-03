Röthis baut weiter an der Infrastruktur

Auch in diesem Jahr werden in der Vorderlandgemeinde neue Wasserleitungen verbaut.

Röthis . Bereits seit einigen Jahren wird in Röthis an der Sanierung des Kanalsystems gearbeitet und ältere Wasserleitungen saniert und erneuert. Auch in diesem Jahr sind Sanierungsarbeiten am Röthner Kanalsystems vorgesehen.

Im vergangenen Jahr wurden in Röthis rund 1,4 Millionen Euro für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Walgaustraße, der Treietstraße, der Rautenastraße, der Hummelbergstraße sowie der Badstraße investiert. Die Röthner Gemeindevertretung hat bereits grünes Licht zur Umsetzung der dringend erforderlichen Leitungserneuerung gegeben und so sind auch im laufenden Jahr wiederum rund 950.000 Euro für die Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen im Voranschlag der Vorderlandgemeinde vorgesehen.

Die Leitungssanierung in Röthis wird in den kommenden Wochen, in einem deutlich geringeren Umfang als im Vorjahr, fortgesetzt. So sind die ersten Arbeiten im Frühjahr im Bereich des Betriebsgebiets Interpark Focus geplant, bevor weitere Erdarbeiten in der nahegelegenen Industriezone – im Bereich des Shake – durchgeführt werden sollen. Im Anschluss folgen Bautätigkeiten im Ortszentrum, konkret an zwei Straßenabschnitten der Rautenastraße sowie an einem Teilstück der Schlößlestraße. Im Zuge dieser Bautätigkeiten erfolgt auch der Anschluss des alten Schulhauses in der Hummelbergstraße an das Nahwärmenetz, womit zukünftig, nach dem im letzten Jahr erfolgten Anschluss des Vereinshauses, das nächste gemeindeeigene Gebäude mit Energie aus der Region beheizt werden kann. MIMA