Röthis analysiert Energiebedarf

Der Energiebericht 2020 in Röthis belegt wieder eine positive Arbeit in diesem Bereich.

Der Wärme-, Strom- und Wasserverbrauch in öffentlichen Gebäuden sowie der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung werden in Röthis bereits seit einigen Jahren im Energiebericht erfasst. „Dabei steht ein ressourcenschonender und folglich kosteneffizienter Umgang mit der uns zur Verfügung stehenden Energie, wie Wärme, Strom und Wasser im Vordergrund“, erklärt dazu Bürgermeister Roman Kopf. Dabei zeigt der Energiebericht auf, dass die größten Wärmeverbraucher in der Gemeinde das Vereinshaus und die Volksschule, welche zusammen fast 60 Prozent der Wärmeenergie beziehen, sind. Dazu ist auch der Wärmeverbrauch im Jahr 2020 effektiv um acht Prozent gestiegen, wobei dies auch auf coronakonformes Lüftungsverhalten in der Volksschule, die Anpassung der Temperaturen im Kindergarten oder Nutzungsänderungen im Café zurückzuführen ist.

„Die Vergleichbarkeit und Beurteilung der Verbräuche gestaltet sich – gerade in Zeiten von Corona und damit einhergehenden geänderten Rahmenbedingungen – extrem schwierig, da sich das Nutzerverhalten und die Anforderungen an die Gebäude stark geändert haben“, so Bürgermeister Kopf. Große Einsparungen im Vergleich zum Vorjahr konnte in Röthis allerdings im Bereich Strom erreicht werden. Hier ist der Verbrauch um 12 Prozent gesunken, wobei gerade der größte Stromverbraucher, die Straßenbeleuchtung, dank energieeffizienter Beleuchtung in den letzten Jahren stark gesenkt werden konnte. Auch der Wasserverbrauch konnte in den öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Röthis erheblich gesenkt werden und ging um 16 Prozent zurück.