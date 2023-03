Rönser Feuerwehr mit 6.267 geleisteten Arbeitsstunden

Die Feuerwehr Röns konnte bei ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder und Gäste im Gasthaus Löwen begrüßen.

Kommandant Barwart gab dabei einen Einblick in das vergangene Feuerwehrjahr und berichtete über die Einsätze, Ausbildungen, Wettkämpfe und zahlreiche andere Aktivitäten der Feuerwehr im Jahr 2022. In weiterer Folge dankte auch Bürgermeister Ammann den Mitgliedern der Feuerwehr für die 6.267 geleisteten Arbeitsstunden sowie die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Aktuell zählt die Rönser Wehr 56 Mitgliedern, verteilt über Aktive, Jugend und Ehrenmitglieder. So konnten auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung wieder einige verdiente Feuerwehrkameraden für ihre langjährige Tätigkeit geehrt werden. So gab es für Erwin Muther eine Ehrung für 50 Jahre Feuerwehrmitgliedschaft, sowie für Hubert Vonbrül, Wolfgang Ammann und Klaus Tschabrun für jeweils 40 Jahre. Dazu trat Rafael Bolter mit dem Gelöbnis die Pflichten eines Feuerwehrmannes gewissenhaft zu erfüllen, in den Aktivstand über.