Röns vor herausforderndem Jahr

Auch im laufenden Jahr sind in der kleinen Gemeinde am Jagdberg wichtige Projekte angesetzt.

Röns . Anfang des Jahres wurde in Röns das Budget für das laufende Jahr in Höhe von 1.658.300 Euro von der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen. Neben den laufenden Transferzahlungen wie Sozial- und Spitalsbeiträge und den Kreditrückzahlungen sind es zahlreiche weitere Projekte, welche die Finanzen in der kleinen Gemeinde belasten.

Zwar erhöhen sich im laufenden Jahr auf der Einnahmenseite die Ertragsanteile und Strukturförderungen des Bundes und Landes, diese decken aber gerade mal die Teuerungskosten für den laufenden Betrieb in der Gemeinde ab. Die finanzielle Lage in Röns bleibt weiterhin angespannt und erfordert auch künftig einen sparsamen Umgang mit den Finanzen. Dazu werden auch verschiedene Aufgaben in der Gemeinde gemeinsam mit den Nachbarkommunen geplant und der Trinkwasserverband, das Gemeinschaftsarchiv, die Kinderbetreuung und die Finanzverwaltung im vergangenen Jahr mit Gemeinden aus dem Walgau gegründet. „Gemeinsam können wir die Aufgaben effizienter erfüllen und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards sicherstellen. Solche Kooperationen sind für Kleingemeinden sehr wertvoll“, so Röns Bürgermeister Michael Ammann.