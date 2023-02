Rodler ermitteln Vereins- und Landesmeister

Bludenz (VRV). Auf zum neuen Eiskanal nach Bludenz-Hinterplärsch! Denn dort findet am Samstag, 25.02.23 die Vorarlberger Landesmeisterschaft und die Vereinsmeisterschaft vom Rodelclub Sparkasse Bludenz statt.

Zum Abschluss einer intensiven Saison wollen es die Rodler noch einmal wissen. In den verschiedenen Jugendklassen und in der Allgemeinen Klasse wird der gesamte Vorarlberger und Bludenzer Rodelkader am Start sein. Mit Ausnahme der Rodelasse Steu, Müller & Müller, die zur gleichen Zeit das Weltcupfinale in Winterberg bestreiten werden. Gespannt darf man sein, wer vor allem in der starken Mädchentruppe mit Lina Bleiner, Nica Bleiner, Leonie Neyer und Annalena Kottke diesmal den Schlitten vorne haben wird. Bei den Burschen gelten Mateusz Labenz und Matheo Burtscher als Favoriten. Auf alle Fälle sind spannende Rennen zu erwarten, die man sich nicht entgehen lassen sollte.