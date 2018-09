Rodeln: Yannick Müller siegte in Innsbruck

Innsbruck (dk). In Innsbruck wurde kürzlich der 6. Int. Nachwuchs-Startwettkampf durchgeführt, bei dem sich die beiden Teilnehmer vom Rodelclub Sparkasse Bludenz prächtig schlugen.

Die Veranstaltung war der offizielle Saisonauftakt in Österreich zur Rodelsaison 2018/19. Der Wettkampf wurde in zwei Disziplinen ausgetragen: Zum einen in einem Start-Container (Startbock) auf einer vereisten Startbahn und zum anderen in der Olympia-Eishalle am Tivoli, wo eine festgelegte Strecke gegen die Zeit schnellstmöglich überwunden werden musste. In jeweils zwei Durchgängen wurde der Athlet mit der besten Gesamtzeit als Sieger ermittelt.