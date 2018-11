Rodeln: Sensationeller Weltcup-Auftakt von Steu/Koller

Igls (dk). Eine gute Platzierung von Thomas Steu und seinem Tiroler Partner Lorenz Koller im Doppelsitzerbewerb hatte man sich nach den guten Trainingsleistungen schon erhofft. Aber die Leistungen der beiden im Rennen übertrafen dann alle Erwartungen.

Das war ein Auftakt in die Weltcupsaison 2018/19 nach Maß. Die Nr. 1 im rot-weiß-roten Doppelsitzerteam rodelte der Konkurrenz im klassischen Bewerb um die Ohren und fixierte in beiden Durchgängen Laufbestzeit. Thomas Steu (Rodelclub Sparkasse Bludenz) und Lorenz Koller (Tirol) setzten zwei saubere Läufe in den Eiskanal und gewannen mit 0,180 Sekunden Vorsprung ihren ersten Weltcupbewerb vor den Deutschen Eggert/Benecken. Dritte wurden die Russen Juschakow/Prokorow.