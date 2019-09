Rodeln: Heiß aufs Eis

Bludenz (dk). Mitten in den Vorbereitungen auf die kommende Saison der Kunstbahnrodler steckt das Team des Rodelclubs Sparkasse Bludenz.

Dabei absolviert das letztes Jahr so erfolgreiche Team mit Thomas Steu, Jonas und Yannick Müller sowie Madlen Loss ein umfassendes Programm. Nach intensivem Kraft- und Konditionstraining im Sommer und ersten Starttrainings in Innsbruck verbrachte das rot-weiß-rote Herrenteam kürzlich eine Trainingswoche in Lanzarote. Erstes Eistraining ist im Oktober in Lillehammer (NOR), das 1. Weltcuprennen findet am 23./24. November in Innsbruck-Igls statt.