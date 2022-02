Rodeln: Erfolgreicher Abschluss des ASVÖ-Cups

Igls (dk). Beim 4. und letzten Rennen zum ASVÖ-Cup 2021/22 erbrachten die Nachwuchsrodler des Rodelclubs Sparkasse Bludenz durchwegs gute Leistungen.

Das Team von Nachwuchstrainer Patrik Korbela und Betreuerin Martina Steu fand sich im Olympia-Eiskanal von Innsbruck-Igls gut zurecht und konnte in der Gesamtwertung insgesamt drei Medaillenplätze nach Hause fahren. Besonders erfreulich, dass speziell Mädchen ihre Freude am Rodelsport entdeckt haben und damit eine starke Basis für die Entwicklung des Rodelsportes in Bludenz bilden.