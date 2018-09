Rock'n'Roll und Petticoat zum Jubiläum

Am kommenden Wochenende findet beim Lustenauer Parkstadion die inzwischen 10. Auflage des Oldtimer-Treffens statt.

Lustenau Längst gehört das Treffen in Lustenau zum Fixpunkt im Kalender der Oldtimer-Liebhaber. So lädt der Oldtimer-Club Lustenau auch in diesem Jahr wieder ins Parkstadion, wo sich die Besucher auf ein tolles Programm und etliche Raritäten freuen können.

Jedes Jahr treffen sich in Lustenau Oldtimer-Fans aus Österreich, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland und präsentieren voller Stolz ihre „Schätze“. Auch beim Jubiläumstreffen am kommenden Samstag, 8. September, ab 10 Uhr beim Lustenauer Parkstadion werden über 450 zivile Lkw´ s, Pkw´ s und Motorräder zu besichtigen sein. Unter dem Motto “Fahrzeuge aus Amerika, Rock’n’Roll und Petticoat” liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf den berühmten amerikanischen Fahrzeugen – aber auch alle anderen Oldtimer werden sich die Ehre geben. Neben einem bunten Programm ist auch für beste Bewirtung gesorgt und am Abend sorgen ab 18 Uhr die Rubbeneckers für Stimmung. Der Eintritt zum Treffen und Konzert ist für alle frei. MIMA