Rock´n`Roll und Kasperle im Spielboden

Am Freitag soll das Konzert von The Base die "Tanzbeine lösen".

Am Freitag wird es rockig im Rohrbach.

Dornbirn. Bis auf die Absage der Familie Lässig, bietet der Spielboden auch für diese Woche wieder ein buntes Kulturprogramm. Neben spannendem Kino von Billie Holiday bis Tiny Tim – King for a day und dem samstäglichen Puppentheater, erwartet Besucherinnen und Besucher am Freitag ein besonderes Konzert-Schmankerl. The Base präsentieren ihr neues Album „Lick a Stone Kill A Fly“.

Das Grazer Trio The Base formierte sich 1989 aus den Trümmern der Mittelschulband Carello Kocmoc. Norbert Wally (Vocals, Guitars), Albrecht Klinger (Vocals, Guitars, Bass) und Karlheinz Miklin jr. (Drums, Percussion, Vocals) genießen inzwischen Kultstatus. Der erste Longplayer „Ducks And Diners“ mit elf Songs erschien 1999. 2002 verließ Gründungsmitglied Heinz Nussbaumer die Band und Albrecht Klinger stieg als Bassist ein. Anfang 2006 folgte mit „Things To Remember/Ways To Forget“ ein Doppel-Album, das eine CD mit ruhigen und eine mit härteren Songs vereint. Es folgten weitere Alben, Auszeichnungen und legendäre Auftritte – wie u.a. in London, sowie als Vorband der amerikanischen Indiefolk-Band Firewater und ein gemeinsamer Auftritt mit Element of Crime im Wiener Burgtheater.

2016 steuerten The Base einige Songs zu Michael Ostrowskis Kinofilm „Hotel Rock ‘N‘ Roll“ bei. Dabei waren die Musiker auch auf der Leinwand zu erleben und im gleichen Jahr starteten The Base auch die Aufnahmen zu ihrem bereits zwölften Album, „Disco Bazaar“.

Im Frühjahr 2021 nahm das Trio ein weiteres Studioalbum, diesmal wieder in den vertrauten Räumlichkeiten der Mischerei in Graz auf – „Lick a Stone Kill A Fly“. Ein „straightes Meisterwerk“, welches das Trio wieder gekonnt als eine Einheit präsentiert und in dem die gesellschaftlichen und seelischen Erschütterungen der letzten zwei Jahre aufgearbeitet werden – oder in den Worten von The Base: „Rock’n`Roll – das ist der Abgrund, wenn du auf zwei Tischen zu tanzen versuchst“. (cth)

Veranstaltungstipp:

Konzert The Base

Freitag, 4. Februar 2022, 20 Uhr, Großer Saal im Spielboden