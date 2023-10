Rockige Töne in Wien

Die Jugendband„Fuel For Insanity“ wurde beim Bundeswettbewerb „podium jazz.pop.rock“ in Wien mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Lustenau/Wien Die Jugendlichen Elias Aidi, Felix Habtmann, Timo Hampson, Tobias Kalkhofer, Lorenz Thoma und Sebastian Wörz haben viel gemeinsam: Sie lieben Musik, hören vorwiegend Heavy Metal und spielen seit einigen Monaten in ihrer eigenen Band „Fuel For Insanity“. Letzten Donnerstag reisten sie nach Wien, um beim Bundeswettbewerb „podium.jazz.pop.rock“ ihre Musik zu präsentieren. Dort überzeugten sie mit ihrem Können und wurden von der Jury mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Die sechs Freunde kennen sich aus der Oberstufe des musischen Zweiges des BORG-Schorens in Dornbirn. „Vergangenes Jahr beschlossen wir eine Band zu gründen. Seit Februar treffen wir uns regelmäßig einmal in der Woche beim Jazz-Seminar in Lustenau und üben gemeinsam unsere Lieder“, erzählt Sänger und Band-Mitglied Timo Hampson (16). Die Jugendlichen sind alle zwischen 16 und 18 Jahre alt und werden an der Rheintalischen Musikschule unterrichtet. Dass die junge Band bereits den Landeswettbewerb gewonnen hat und nun sogar auch noch den Bundeswettbewerb ist für die jungen Musiker eine unglaubliche Auszeichnung.