Rockig bunter Abend für die gute Sache

Am kommenden Samstag findet im Klauser Winzersaal ein Charity-Konzert zugunsten KlauserInnen für KlauserInnen statt.

Klaus. Hauptakteur des Charity-Konzertes am kommenden Samstag, 18. Februar ab 19 Uhr ist dabei Harry Weber von der Band „The Souljackers“. Mit seinen über 35 Jahren Bühnenerfahrung wird der Musiker solo das Publikum im Winzersaal nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre begeistern. Die Charityveranstaltung ist eine Kooperation mit dem Verein Klushundzunft, welcher am Abend auch den Barbetrieb übernehmen wird. Auf die maskierten und nicht maskierten Besucher wartet ein bunter, rockiger und lauter Abend mit jeder Menge guter Unterhaltung. Tickets sind im Vorverkauf über LändleTicket erhältlich und Restkarten werden an der Abendkassa aufgelegt. MIMA