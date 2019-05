Rock und Pop für „Ü39“ in Altach

Nicht mehr wegzudenken ist die inzwischen zur Tradition gewordene „Ü39“ Party

Altach Am vergangenem Freitag stieg die siebte Ü39-Party des FSK BE ONE Altach. Nach dem Sektempfang wurden die Gäste von Moose Crossing, eine der besten Live-Bands Vorarlbergs unterhalten. Die Räumlichkeiten waren perfekt dekoriert und spezielle Lichteffekte machten die Party zum Erlebnis. Bei einem frisch gezapften Guinness oder Augustiner Edelstoff vom Fass, erlesenen österreichischen Qualitätsweinen und ausgezeichneten Drinks wurde bis in die Morgenstunden getanzt und gefeiert.

Der Freizeit-, Sport- und Kulturverein Altach (FSK Be One) hatte sich wieder ordentlich ins Zeug gelegt, damit die Besucher einen einmaligen Abend erleben konnten. „Wir legen viel Wert auf Details, so gibt es Gläser und keine Becher, einen auserlesenen Wein und im Gin Tonic ist eine Gurkenscheibe. Und wenn die Minze ausgeht fährt man schnell nach Hause und holt welche“, lacht Heike Martin vom FSK Be One und macht sich auf den Weg.