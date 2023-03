Rock n´Roll und seelische Leiden

Diese Woche steht der Dornbirner Spielboden ganz im Zeichen der Musik und spannendem Kino.

Ebenfalls am Donnerstag, 30. März öffnet das Spielboden-Kino wieder seine Türen für die Filmreihe „Hingeschaut“ zum Thema psychische Krankheiten (in Zusammenarbeit mit pro mente). Gezeigt wird der deutsche Dokumentarfilm „Neben der Spur“. „Seelische Erkrankungen und psychische Zusammenbrüche sind immer noch Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Fast immer stoßen Betroffene und Angehörige auf eine Mauer des Schweigens – über seelisches Leiden wird nicht gern gesprochen“, erklärt Michael Fritz vom Spielboden-Team. „Dabei kann es jede/n treffen. Mit dieser Filmreihe wollen wir seelische Erkrankungen zum Gesprächsthema machen, informieren, aufklären und sensibilisieren“, so Fritz weiter. Die Doku von Andrea Rothenburger begleitet Hanna, Kati, Martin, Popey und Sascha, die die Depressionen fest im Griff und aus der Bahn geworfen haben. Sie werden mit Fragen des Lebens konfrontiert und stellen sich den Herausforderungen, um ihre individuellen Wege aus der Depression zu finden: „Kann man als depressionserfahrene, junge Frau eigentlich Kinder bekommen? Darf ich aus meiner Ehe ausbrechen, um einen neuen Weg zu gehen? Werde ich meine Depression durch Aktivität und Bewegung hinter mir lassen können? Schaffe ich es, trotz meiner Erkrankung, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen?“ Der Film gibt realistische, berührende Einblicke in das Leben der Protagonisten, die den Zuschauern Mut machen und Vorurteile ausräumen.