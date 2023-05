Rock für den guten Zweck

In Götzis wird auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck gerockt

In Götzis wird auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck gerockt ©Verein

In Götzis wird auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck gerockt ©Verein

Am kommenden Samstag findet in Götzis eine musikalische Charity-Veranstaltung für den Verein „Geben für Leben“ statt.

Götzis. Nach dem tollen Erfolg aus dem Vorjahr findet Rock am Kumma am kommenden Wochenende in Götzis eine Fortsetzung und auch in diesem Jahr geht der Reinerlös des Events wieder an “Geben für Leben”.

Kurz entschlossen Charity-Veranstaltung organisiert

Nach dem Aus der Mofafreunde Götzis hatte deren einstieges Vorstandsmitglied Kai Nekrepp im vergangenen Jahr die Idee einer Charity-Veranstaltung und organisierte kurz entschlossen „Rock am Kumma“ in Götzis. Über 2.000 Menschen besuchten das Spektakel und sorgten so am Ende für einen tollen Erfolg. Dazu konnte auch ein Scheck in Höhe von 2.550 Euro an den Verein „Geben für Leben“ übergeben werden.

Live-Acts und Kinderprogramm

Inspiriert vom großen Erfolg des Vorjahres findet nun am kommenden Samstag, 13. Mai ab 14 Uhr zum zweiten Mal „Rock am Kumma“ beim Dorfinstallateur in Götzis in der Lastenstraße statt. Neben Live-Acts von Deadbeats, the Rubberneckers, Mike live, Rauschfrei und Ace of States wartet auch wieder ein tolles Kinderprogramm am Nachmittag mit Hüpfburg, Kinderschminken und Kutschenfahrten.

Stammzellspender vor Ort gesucht